НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На сегодня, 30 августа, на фоне того, что безналичный доллар немного просел на межбанковском валютном рынке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:

1 доллар США – 25,23 грн;

1 евро – 27,94 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на одну копейку после роста на шесть копеек днем ранее. При этом за неделю – с 23 по 30 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на 19 копеек.

Курс евро сегодня понизился на копейку, вернувшись к значению 28 августа. А стоимость 10 российских рублей уменьшилась на две копейки.

В четверг, 29 августа, за день торгов на межбанке доллар упал в цене на 1-9 копеек и к закрытию рынка торговался по 25,19-25,21 грн. Курс евро упал на 2-12 копеек до 27,90-27,92 грн. Российский рубль изменился с 0,3771-0,3788 до 0,3776-0,3781 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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