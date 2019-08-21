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Новости "Сегодня" учредили новый праздник – День Украинца

21 августа, 22:14

Этим праздником Сегодня начинают марафон, посвященный Формуле Независимости

Накануне праздников по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости, новости "Сегодня" решили учредить дату, которой пока нет в официальном календаре – День Украинца.

Этим праздником "Сегодня" начинают марафон, посвященный Формуле Независимости, ведь именно украинцы – главная ее составляющая.

По разным подсчетам в мире нас более 60 миллионов. Кроме 42 млн. в Украине, 15-20 млн. украинцев осели по старым и новым диаспорам.

Как будет проходить этот будничный, не праздничный день обычных украинцев в США, Европе, на Ближнем Востоке и, собственно, в Украине, "Сегодня" расскажут 22 авгсута в выпуске 19-00 на канале "Украина".

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Между тем ведущие и корреспонденты "Сегодня" уже готовятся рассказать о своих буднях странице "Сегодня" в Фейсбуке.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице https://www.facebook.com/segodnyaonline/ , используя хэштег #ДеньУкраїнця.

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Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.

Новости "Сегодня" объединяют всю страну, на связи – весь мир.

Читайте также: День Независимости Украины 2019: афиша мероприятий 24 августа .

Новости "Сегодня" сообщали об увлекательных турах, куда поехать на День Независимости 2019 .

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

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Источник: Сегодня

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