НБУ: Военное положение не повлияет на работу банков

Военное положение, которое СНБО рекомендовал ввести в Украине, не повлияет на работу банков. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время заседания Совета национальной безопасности и обороны .

"Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме, и решения [о введении военного положения] не повлияют на работу банков", – заявил Смолий.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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