Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Официальный курс доллара в Украине

3 мая, 15:00

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 6 мая

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 6 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

03.0506.05Изменение
1 доллар США26,56 грн26,56 грн+  грн

Таким образом, по сравнению со значениями 3 мая, курс доллара вырос на семь копеек после роста на семь копеек днем ранее. Аналитики отмечают: курс упал из-за того, что на рынок попала валютная выручка, которую экспортеры накопили за период пасхальных выходных.

При этом за апрель гривня укрепилась к доллару на 2,3% по сравнению с мартовским курсом, подсчитали в НБУ.

Ранее эксперты объясняли "Сегодня", что будет что будет с гривней в мае, а также с ценами после выборов:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Официальный курс доллара в Украине". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

Вчера, 12:07

В операциях участвовали и физические, и юридические лица

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

НБУ увеличил план по покупке валюты на межбанке

26 апреля, 12:56

Регулятор намерен покупать ежедневно на 5 млн долларов больше, чем ранее

Сигнал от НБУ: что будет с процентами по депозитам к лету

26 апреля, 08:57

Снижение учетной ставки повлияет на ситуацию с вкладами, считают эксперты

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Самые смешные фотографии животных

Илон Маск показал фото готовой «марсианской» ракеты

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Смешко сделал мощное заявление в адрес Луценко

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам