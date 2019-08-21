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Официальный курс доллара в Украине пошел в рост

21 августа, 16:03

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 22 августа

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

На четверг, 22 августа, несмотря на то, что доллар резко обвалился на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

21.0822.08Изменение
1 доллар США25,13 грн25,20 грн+ 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 21 августа, курс доллара повысился на семь копеек после снижения на пять копеек днем ранее. При этом за неделю – с 15 по 22 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на пять копеек. Как эксперты ожидали, что курс доллара останется стабильным на этой неделе.

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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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