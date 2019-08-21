Официальный курс доллара в Украине пошел в рост

На четверг, 22 августа, несмотря на то, что доллар резко обвалился на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|21.08
|22.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,13 грн
|25,20 грн
|+ 0,07
Таким образом, по сравнению со значениями 21 августа, курс доллара повысился на семь копеек после снижения на пять копеек днем ранее. При этом за неделю – с 15 по 22 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на пять копеек. Как эксперты ожидали, что курс доллара останется стабильным на этой неделе.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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