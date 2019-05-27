Отказ от сотрудничества с МВФ крайне опасен для Украины – советник Зеленского

Президент надеется на приток инвестиций в страну

Фото: AFP

Сейчас для Украины "точно не время" отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), так как это отрежет ее от внешних рынков заимствования капитала.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции – это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским", – сказал он.

По его словам, отказ от сотрудничества с МВФ будет диссонировать с этим тезисом главы государства.

"Приток инвестиций в страну может еще более ослабнуть по сравнению даже с нынешними "полуживыми" темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю", – добавил Устенко.

Советник также подчеркнул, что объявление дефолта не освободит Украину от необходимости продолжить обслуживание внешних долгов, а ранее внешние долги были списаны "ограниченному количеству очень бедных африканских стран".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который также является советником Зеленского, заявил, что после завершения досрочных парламентских выборов и формирования следующего состава правительства Киев и МВФ могут начать переговоры о новой программе сотрудничества.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отметила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его.

В свою очередь в МВФ сообщили о готовности продолжать сотрудничество с новым Кабинетом министров после его формирования и после выборов.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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