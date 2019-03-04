Отмена постановления о формировании цены на газ: в Кабмине сделали заявление

Рябчук сообщил, что Кабмин подаст апелляцию на решение киевского суда

Фото: Pixabay

Отмена постановления о формировании цены на газ: в Кабмине сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d76/551/5c7d76551d6a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d76/551/5c7d76551d6a5.jpg 2019-03-04T21:09:00+02:00 Финансы Рябчук сообщил, что Кабмин подаст апелляцию на решение киевского суда

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда Киева о признании противоправным постановления правительства о цене на природный газ. Об этом написал сегодня пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет о постановлении, которое утратило силу.

"Обжалованное постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года номер 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", – сообщил Рябчук.

Он добавил, что, несмотря на это, Кабмин будет подавать апелляцию и обжалует это решение суда в установленном порядке.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева сообщил, что признал недействительным постановление Кабмина от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на природный газ для населения. Предельная розничная цена газа для потребителей с 1 мая 2016 года составляла 6879 грн за тысячу кубометров.

Последний раз цена на газ увеличилась 1 ноября 2018 года. Тогда тариф вырос до 8550 грн за тысячу кубометров. Еще на 20% он увеличится с 1 мая 2019 года.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что цены на газ должны определяться рынком, а тем, кто нуждается в помощи, следует предоставлять четко сфокусированные субсидии.

Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

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