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Падение доллара: эксперт объяснил рост курса гривни

13 апреля, 10:55

Ксения Капустинская

Специалист предупредил о том, что риски для украинской валюты остаются в силе

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ на межбанковском валютном рынке Украины 13 апреля торгуется на отметке 27,09 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня вплотную подойдет к отметке 27 гривен за доллар", – считает эксперт.

Он также отметил, чтоНБУ активно выкупает валюту в резервы, сдерживая укрепление гривни. Сам рост национальной валюты Шевчишин считает ситуативным – на фоне низкой активности покупателей инвалюты из-за карантина.

В тренде
Падение доллара: эксперт объяснил рост курса гривни

"Позитивная динамика наблюдается на фоне сообщений Минфина о том, что даже без финансовой поддержки Международного валютного фонда дефолта не будет. И поэтому ключевым вопросом становится – за счет каких ресурсов будет закрыт дефицит бюджета и внешнеторгового баланса. Если это будет за счет золотовалютных резервов и эмиссии, то гривня окажется под сильным давлением", – предупреждает специалист.

Напомним, ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой. Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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Источник: Сегодня

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