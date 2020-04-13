Доллар и евро в Украине упали в цене

На понедельник, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,20 грн;

1 евро – 29,56 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 10 апреля, курс доллара снизился на шесть копеек после роста на те же шесть копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 17 копеек.

Курс евро сегодня снизился на восемь копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей вновь выросла на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 10 апреля, доллар опустился в цене на 16 копеек в покупке и на 15 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,09/27,13 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 12 копеек в покупке и на 11 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,65/29,69 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой. Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. Этот прогноз еще будет изменен, так как Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году на уровне 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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