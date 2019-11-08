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Перевод денег станет проще: в Украине изменили требования к заполнению реквизитов

8 ноября, 20:28

Решение правления НБУ связано с введением IBAN

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил изменения в инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, вступающих в силу с 13 января 2020 года. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее постановление приняло правление НБУ 6 ноября.

В сообщении говорится, что заполнять документы на перевод средств станет проще благодаря обновлению требований Нацбанка к заполнению реквизитов расчетных документов: в них исключат реквизит "Код банка", поскольку международный номер банковского счета (International Bank Account Number, IBAN) уже включает в себя эту информацию.

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"Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 № 162 о введении в Украине международного номера банковского счета", – рассказали в пресс-службе.

Читайте также – "Легкие" переводы из-за границы: банкир объяснил, зачем Украина переходит на счета IBAN

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Новости "Сегодня" писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Ранее НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

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НБУ расчет реквизиты IBAN

Источник: Сегодня

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