Подменяют купюры и забирают сдачу, так и не заплатив: как защититься от карманников и воришек

Ловкость рук и немного наглости. Не успеваешь моргнуть глазом, как прямо из-под носа утаскивают то, что буквально только что было вашим. И речь идет не об атаках рейдеров или подвохах черных нотариусов. Мелкие воришки иногда бывают более ловкими, чем профессиональные фокусники. Как обезопасить себя от убыточных трюков и не дать заморочить себе голову?

Анастасия – владелица небольшого кафе в спальном районе Киева. На днях туда пришел подозрительный посетитель.

"Начинает рыться в кошельке, достает оттуда деньги, демонстрирует мне. Затем отвлекает меня, что-то там еще спросил. Еще сок, говорит, вот дайте мне с другим вкусом", – рассказывает пострадавшая.

И купюру, которой якобы собирался рассчитаться, так и не отдал, и еще и остальные забрал себе. Все это – манипуляции с вниманием.

"То, что ей нужно было сделать – дать сдачу на сумму, которую она увидела. Это остается автоматическим действием, которое она не осознает", – объясняет психолог и гипнотерапевт Наталья Ломоносова.

В таких случаях – внимание нужно сосредоточить на деньгах и своих действиях, а не отвлекаться на разговор.

"Это довольно хитрый прием – он вытащил двести гривен и ищет какие-то монеты. И пока он это ищет, она, чтобы не тратить время, уже ему ищет сдачу. То есть она уже готова дать ему сдачу, до того, как он ей заплатил", – отмечает Василий Антон, фокусник.

Поэтому сначала стоит взять купюру, а уже потом давать с нее сдачу и поддерживать беседу. И у мошенников в запасе куча других чудо-тактик. Например, склеивать купюры или смешивать настоящие деньги с фальшивыми. Поэтому полученную сумму нужно сразу проверять.

"Даже если я показал вот сейчас 400 гривен, а потом отдал, то уже может оказаться 250 гривен, а не 400. И это можно подменить за одну секунду", – говорит фокусник.

А вот загипнотизировать человека просто так, с полоборота – невозможно, говорит психотерапевт. Впрочем, мошенники пользуются так называемым правилом "трех да". Когда человек трижды ответил утвердительно, в четвертый раз ей снова захочется сказать "да". Это некое испытание доверия. И не клюнуть на него можно только тогда, когда мысленно сосредоточиваешься прежде всего на мотивации незнакомца, а затем – на хороших манерах.

Напомним, ранее новости "Сегодня" предупреждали украинцев о том, что в Киеве орудует ловкая воровка, которая крадет у людей из сумок гаджеты и деньги.

Кроме того, мы писали о том, что в Печерском районе Киева полицейские задержали самого старого карманного вора города. Мужчина попался с поличным.

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