В Киеве орудует ловкая воровка: появились новые видео с карманницей

По предварительной информации, пока что женщину не задержали

/ Фото: Pixabay

В столичных магазинах орудует ловкая карманница, которая крадет у людей из сумок гаджеты и деньги. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Так, 1 февраля в магазине "Красный маркет" у станции метро "Лесная" женщина украла телефон у посетительницы.

Кроме того, за несколько дней до этого карманница "засветилась" на другой краже – в магазине украла у пенсионерки 5000 гривен.

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Напомним, что в Голосеевском районном суде Киева будут рассматривать дело 28-летнего мужчины, который подозревается в нападениях и грабеже женщин в Голосеевском районе в течение июня-июля прошлого года. Жертвами нападающего стали пять женщин в возрасте от 66 до 77 лет. Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Печерском районе Киева полицейские задержали самого старого карманного вора города. Мужчина попался с поличным.

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