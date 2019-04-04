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Погашение и обслуживание госдолга: сколько потратила Украина в марте

Сегодня, 19:29

В марте Украина оплатила обязательства перед МВФ

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.
Погашение и обслуживание госдолга: сколько потратила Украина в марте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/62f/2c9/5ca62f2c96b6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/62f/2c9/5ca62f2c96b6c.jpg Финансы В марте Украина оплатила обязательства перед МВФ

Украина в марте направила из международных (золотовалютных) резервов 866,5 млн долларов в эквиваленте на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, 706,7 млн долларов (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа, а также другим обязательствам Украины в иностранной валюте.

Кроме того, как сообщила пресс-служба НБУ, правительство и НБУ оплатили обязательства перед Международным валютным фондом 159,8 млн долларов (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 апреля 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,8 млрд долларов, на 1 февраля – 20,82 млрд долларов, на 1 марта – 20,22 млрд долларов, а на 1 апреля – 20,63 млрд долларов.

В феврале Украина осуществила платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на общую сумму 1,285 млрд долларов (в эквиваленте).

По данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

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Тег НБУ, госдолг, ЗВР, международные резервы, государственный долг

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