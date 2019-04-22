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Покупка валюты Нацбанком Украины с начала года превысила миллиард долларов

Сегодня, 14:55

При этом объем продаж валюты составляет около 190 миллионов долларов

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (15-19 апреля) купил 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее – 56,5 млн долларов, при этом продажа валюты не осуществлялась. Данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма достигла 1,03 млрд долларов.

Стоит отметить, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение пяти недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов) и с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 188,43 млн долларов.

В результате с начала 2019 года регулятор купил на межбанке на 844,67 млн долларов больше, чем продал.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, но к апрелю сократились до 20,63 млрд долларов.

Ранее аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го:

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Тег НБУ, Нацбанк, валюта, резервы

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