После выходных в Украине подорожал доллар

На сегодня, 19 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,35 грн;

1 евро – 32,41 грн;

10 российских рублей – 4,58 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 16 марта, повысился на 8 копеек. "Зеленый" укрепился выше психологической отметки в 26 грн. Курс доллара перестал падать 13-15 марта. До этого гривня достигала самого высокого курса к доллару за 8 месяцев. Однако аналитики не уверены, что нынешний "подъем" доллара продлится долго.

Курс евро упал на копейку. Стоимость 10 российских рублей понизилась на две копейки.

В пятницу, 16 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине повысился на 13 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,41/26,45 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,43/32,48 грн, повысившись на копейку. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".