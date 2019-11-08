Стресс-тест ПриватБанка завершен: НБУ озвучил итоги

В текущих условиях весь банковский сектор можно считать устойчивым, считают в регуляторе

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Руководство Национального банка Украины (НБУ) по результатам проведенного стресс-тестирования финучреждений отметило ПриватБанк как устойчивый к будущим кризисам.

"Та бизнес-модель, которая на сегодня была утверждена и реализуется наблюдательным советом, правлением банка, менеджментом – жизнеспособна. Банк имеет самую большую прибыль среди украинских банков, он устойчив к будущим кризисам", – отметила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

В целом, по ее словам, банковский сектор является достаточно устойчивым в текущих макроэкономических условиях, однако ряд крупных банков должны усилить свою устойчивость на случай жесткого кризиса.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что государственные банки по итогам проведенного стресс-тестирования могут обойтись без докапитализации. При этом в НБУ подчеркнули, что госбанкам необходимо активнее работать с проблемными активами.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

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