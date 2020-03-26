Прогноз негативный: Fitch предупредил украинские банки о проблемах

Международное рейтинговое агентство Fitch из-за распространения в мире коронавируса изменило прогноз по банковскому сектору семи постсоветских стран, включая Украину. Как говорится в сообщении агентства, прогноз изменен на "негативный".

"Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредиты банков в России и на соседних рынках (Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии) и может привести к негативным рейтинговым действиям", - говорится в сообщении.

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Аналитики агентства считают, что степень давления на банки будет зависеть продолжительности и силы экономического спада, а также от конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер.

Напомним, в Нацбанке Украины считают, что во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Кроме того, из-за пандемии COVID-19 в Украине уже начали принимать экономические меры. В частности, 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. При этом с введением карантина в Украине не останавливается работа в ведущих сферах. Посевная стартовала, но при этом для фермеров остается вызов – валютные колебания и перспектива объявления чрезвычайного положения. Будет ли нам что есть осенью и как повлияет вирус на посевную – смотрите в сюжете:

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