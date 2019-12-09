"Прогрессивный подход": эксперт оценил новые правила кредитования малого бизнеса

/ Фото: Pixabay

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Помимо отмены книги учета, физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) ждут и другие изменения. Правда, непосредственно они касаются работы банков, но окажут влияние и на получение кредитных средств для ФЛП.

Согласно принятому Нацбанком постановлению, банки при оценке кредитного риска ФЛП теперь будут руководствоваться портфельным подходом при выдаче средств на сумму до 5 млн грн. Финансовый аналитик Алексей Кущ назвал такое мероприятие прогрессивным.

"Портфельный подход предполагает, что качество заемщика и, соответственно, его классификация при кредитовании, будет оцениваться, исходя из обслуживания кредитного портфеля. Если кредитный портфель обслуживается без проблем, то он будет оцениваться как первоклассный заемщик. Банку не нужно будет изучать экономический профиль ФЛП, анализировать его как субъект предпринимательства", – объяснил эксперт.

Таким образом, продолжил он, выбирая между выдачей 5 млн грн займа ФЛП и предприятию, банк выберет первое, поскольку в этом случае дешевле и проще администрирование.

Помимо того, ФЛП с хорошей кредитной историей будет считаться менее рисковым с точки зрения банка. Это и должно поощрить финучреждения более охотно выдавать займы добросовестным ФЛП.

"Если заемщик классифицирован как не вполне благонадежный, банку нужно и начислять резервы, и отражать кредитные риски в своем балансе. При дефиците ликвидного залога это может приводить к частичному снижению уровня капитала, – рассказывает Кущ. – Если ФЛП обслуживают свои кредиты, то будут классифицироваться как надежные заемщики. Соответственно банку не нужно будет корректировать размер своего капитала как в случае с заемщиком, который классифицируется как не вполне платежеспособный".

Ранее сообщалось, что народные депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП – № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг". Документ предлагает установить новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й ФЛП группы на уровне 1 млн гривен, 5 млн гривен и 10 млн гривен соответственно. Для предпринимателей 1-й группы, которые предоставляют бытовые услуги, собираются снизить налог до 0%.

Напомним, также новости "Сегодня" рассказывали, какие налоговые нововведения пугают украинский малый бизнес. Впрочем, фискалы уверяют, что проблем у ФЛП не прибавится:

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