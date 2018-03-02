Ракеты Путина обрушили курс рубля

Рубль подешевел на Московской бирже в четверг вечером на фоне снижения цен на нефть и послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он констатировал новый виток гонки ядерных вооружений.

В среднем курс доллара на открытии составил 76,69 рубля — это на 64 копейки больше уровня предыдущего закрытия. Евро прибавил сразу 89 копеек и стоил 83,5 рубля.

Курс доллара оказался на 17 копеек выше уровня действующего официального курса, евро — выше на 35 копеек.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро следом за продолжающей снижаться нефтью, цены на которую за два дня потеряли более 5%. Кроме того, давление на рубль оказывает укрепление американской валюты на глобальном рынке, обусловленное вероятностью более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США, сигналы чего инвесторы увидели в речи нового главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе.

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Участники рынка также негативно отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия мгновенно ответит на применение против себя и союзников ядерного оружия, сказанные им в послании Федеральному Собранию. "...Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников – малой, средней, да какой угодно мощности – будем рассматривать как ядерное нападение. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", – заявил Путин.

Отмечается, что оружию президент России посвятил почти вдвое больше времени, чем экономике.

Ранее сообщалось, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.

Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотник.

Как известно, сегодня президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Текст выступления главы включал в себя несколько подтем, однако в этом году большая часть его была посвящена рассказу о новых российских военных вооружениях.