Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой – СМИ

Крылатая ракета неограниченной дальности, которую продемонстрировал российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, на самом деле не работает, так как не прошла испытания, заявили западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя американских властей, сообщает ABC News.

По словам источника, испытания ракеты окончились неудачей,

Напомним, во время оглашения послания Федеральному Собранию Путин продемонстрировал ряд новейших российских вооружений. В частности, он показал крылатую ракету с ядерным двигателем.

По словам президента, она обладает "неограниченным радиусом действия" и "непредсказуемой траекторией полета".

Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотник.

По словам президента, это ответ России на "ракетный вызов" США.

Ранее уже сообщалось, что в видеоролике о новой ракете "Сармат", который показывал Владимир Путин во время своего выступления на Федеральном собрании, использовали старое видео Первого российского телеканала 2007 года, в котором речь шла о ракете "Сатана".

Как известно, сегодня президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Текст выступления главы включал в себя несколько подтем, однако в этом году большая часть его была посвящена рассказу о новых российских военных вооружениях.