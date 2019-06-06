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Расплатиться картой на базаре: украинцам предлагают новую технологию

6 июня, 10:00

Классические POS-терминалы невыгодно устанавливать в местах, где нет большого торгового оборота

Фото: Pixabay

Украинцам не хватает платежных терминалов, но нова технология Tap to Phone может существенно улучшить платежную инфраструктуру в Украине. В том числе, она, по словам создателей, позволит расплачиваться банковской карточкой за любые товары – не только в магазинах, но и на рынках, выставках и ярмарках.

"[Технология] даст возможность каждому маленькому торговцу – на выставке, на ярмарке – принимать безналичные платежи и поднимет их количество в разы", – рассказала сайту "Сегодня" директор регионального развития подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

Заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн подтвердил: Украине, несмотря на рост числа безналичных платежей, еще есть куда развивать этот финансовый сегмент.

"У нас страна еще не совсем цифровая. На 1 млн населения у нас около 5-6 тысяч терминалов. В развитых странах эта цифра составляет 20-25 и даже более 40 тысяч. Достаточного покрытия у нас нет, потому что не совсем эффективно ставить технику в места, где нет больших оборотов. Ведь эту технику надо сопровождать, платить за сервис. Это целый бизнес-процесс, который ведет банк, аутсорсинговые компании, бизнес. Все это сдерживает развитие безнала в стране. А технология, которая презентуется, позволяет вообще уйти от этого. Есть телефон, скачали приложение – и этого уже достаточно. И еще нужно заключить договор с Ощадбанком, открыть счет. С ростом технологий, бесконтактных карт эта технология будет приобретать все большее и большее значение", – прогнозирует Тютюн.

Подробнее о новой технологии для оплаты безналом читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина – первая в регионе: как у нас запускают новую технологию бесконтактных платежей". 

Как выяснили новости "Сегодня", вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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Тег терминал, карточки, безнал, банковская карта, POS-терминал, терминалы, банковские карты, безналичные расчеты, Tap to Phone

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Сегодня

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