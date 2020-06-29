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С 1 июля на ломбарды можно пожаловаться в Нацбанк

29 июня, 05:57

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

С 1 июля НБУ станет регулятором небанковских финансовых учреждений

Национальный банк с 1 июля выступит регулятором небанковских финансовых учреждений, в связи с чем начнет принимать жалобы граждан на их работу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Мы начинаем принимать и обрабатывать обращения граждан о работе финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов. Клиентам финансовых учреждений в случае нарушения их прав в первую очередь следует обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения. Если финучреждение не реагирует даже после жалобы, следует обращаться в Национальный банк", – сказано на сайте регулятора.

В НБУ рекомендуют направлять обращения на электронную почту nbu@bank.gov.ua или через контакт-центр 0800505240. В ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на вебсайте НБУ.

Также можно направить письмо вместе с сопровождающими документами по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Институтская, 9.

В Нацбанке обещают предоставлять ответы в течение 30 дней. В то же время, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней.

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В обращении к НБУ потребитель услуг должен привести ту же информацию, которую ранее требовала Нацкомфинуслуг. В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Необходимо рассказать суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращения.

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Национальный банк отмечает, что не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания. Вопросы, которые вне компетенции регулятора, НБУ пересылает в соответствующий государственный орган и обязательно сообщает об этом человеке. Если гражданин не указал достаточно информации, обращение будет возвращено. Также не рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если он был решено после первого обращения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НБУ облегчил для небанковских учреждений процесс организации защиты помещений и безопасности персонала.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, что украинцы несут в ломбарды, чтобы оформить кредит под залог. Быстрые деньги без документов о доходах – это единственная выгода для клиентов ломбардов: нужен только паспорт и идентификационный код.

Какие ловушки сегодня устраивают для заемщиков, смотрите в сюжете:

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НБУ кредиты ломбарды

Источник: Сегодня

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