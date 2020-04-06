Сколько денег украинцы вынесли из банков: как пандемия повлияла на финансовое поведение

Борьба с пандемией и экономическая неопределенность влияют на финансовое поведение населения.

Остатки на счетах населения в банковской системе за март сократились на 0,8% в гривне – до 2,752 млрд грн, и на 0,2% в инвалюте – до 19 млн долларов. Об этом рассказали в пресс-службе Экспертной платформы НБУ.

"Борьба с пандемией и экономическая неопределенность влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 слабой и крайне короткой. А решение НБУ об отсутствии каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало восстановлению притока средств", – рассказали в пресс-службе.

По данным оперативного мониторинга Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд грн (+ 1,2%).

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"В целом за месяц остатки на счетах населения в банковской системе Украины сократились незначительно – на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%). На валютном рынке имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки в банках в долларовом эквиваленте почти не изменяются", – отметили в пресс-службе.

Там поделились наблюдением: ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте – 3,11%.

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