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Сколько депозитов накопили украинцы в банках: названа сумма

13 июня, 17:10

Итоги мая подвели в Национальном банке Украины

Фото: пресс-центр НБУ

Объем гривневых депозитов в банках Украины по итогам мая 2019 года сократился на 0,6% – до 542,8 млрд гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – также на 0,6%, до 13,5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 0,5%, валютных – на 1,4%.

При этом остатки по гривневым кредитам уменьшились на 2,5% за май и на 2,2% с начала года – до 597,4 млрд гривен.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1,7% за май и на 4% с начала года – до 15,9 млрд долларов.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что доверие украинцев к банкам и гривне возвращается, а в целом, по данным НБУ, объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Но доверять банкам деньги на длительный срок люди не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты.

По итогам января-апреля 2019 года платежеспособные банки Украины получили 18,1 млрд гривен чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд гривен. 

Сообщалось, что в Украине появилась новая афера с мобильными "симками". Мошенники украли у киевлянки почти 300 тыс. гривенс двух банковских счетов. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег НБУ, банки, депозиты, кредиты

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Источник:

УНИАН

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