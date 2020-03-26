Сколько валюты продал Нацбанк: названа сумма

26 марта Национальный банк продал на межбанке около 11 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, в отличие от прошлых недель, когда регулятор продавал по 100-300 млн долларов ежедневно. Такое заявление сделали в пресс-службе НБУ.

"Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня. В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалось в диапазоне 28,05-28,20 грн за доллар", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас международные резервы Украины достигают около 25 млрд долларов. В прошлом году НБУ выкупил с рынка почти 8 млрд долларов, а в текущем году продал меньше 1,5 млрд долларов.

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"Поэтому мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", – подчеркнули в НБУ.

В тренде Гривня падает: в Украине резко выросли курсы доллара и евро

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 25 и 24 марта НБУ не продавал валюту на межбанке.

Более того, регулятор смог решить проблему дефицита наличного доллара и евро, спрос на который возник в банках и обменных пунктах, передав банкам 130 млн долларов в обмен на безналичный эквивалент.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, нравятся ли украинцам новые гривневые монеты:

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