Сколько выплатит Украина по госдолгу: как изменился прогноз Минфина

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины прогнозирует в четвертом квартале 2019 года выплаты по государственному долгу на уровне 80,30 млрд грн, а за весь год – в размере 469,84 млрд грн. Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Минфина по состоянию на 1 октября.

Выплаты по госдолгу на 2020 год ожидаются на отметке в 398,17 млрд грн: первый квартал – 115,03 млрд грн, второй – 91,35 млрд грн, третий – 157,81 млрд грн, четвертый – 33,98 млрд грн.

Таким образом, до конца следующего года пиковым периодом по выплатам будет третий квартал 2020-го.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: Минфин

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Отметим, что с учетом действующих на 31 августа 2019 года соглашений выплаты по госдолгу в четвертом квартале 2019 года прогнозировались на уровне 83,08 млрд грн, а за весь год – 477,94 млрд грн. Ожидания по выплатам на 2020 были такими: первый квартал – 112,53 млрд грн, второй – 91,53 млрд грн, третий – 154,49 млрд грн, четвертый – 34,14 млрд грн (в целом за год – 392,7 млрд грн).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: Минфин В тренде Гривня окрепла: эксперт НБУ назвал плюсы и минусы дешевого доллара в Украине

Таким образом, за месяц Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале 2019-го и в целом за год, но повысил прогноз по выплатам в 2020 году.

Новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины уменьшились до 21,44 млрд долларов.

При этом совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в августе сократился до 81,92 млрд долларов. В национальной валюте госдолг остался практически на том же уровне – 2,07 трлн грн.

Между тем в проекте госбюджета-2020 говорится, что общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит около 438,1 млрд грн, или 14,9 млрд долларов в эквиваленте, включая платежи в иностранной валюте в размере почти 9,2 млрд долларов.

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