Нацбанк снизил учетную ставку: эксперты назвали последствия

Финансисты по-разному оценивают влияние ставки на доходность по ОВГЗ

Фото: пресс-центр НБУ

Бизнес-сообщество, которое приветствовало шаги Национального банка Украины (НБУ) по валютной либерализации подчеркивало необходимость смягчения монетарной политики. И вот, НБУ снизил учетную ставку с 17,5% годовых до 17%. Оценить это решение и спрогнозировать, на что она повлияет, сайт "Сегодня" попросил у финансистов.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, снижение учетной ставки воспримется участниками рынка как сигнал о смягчении монетарной политики регулятора и, скорее всего, не будет иметь резких последствий.

"Снижение учетной ставки – это процесс движения к менее жесткой монетарной политике. Никто не может прийти и сразу сделать ее низкой. Это просто продолжение тренда на снижение ставки. Это дает сигнал бизнесу. Это дает сигнал другим игрокам – странам, инвесторам, – объяснил Фурса. – Сразу явного проявления [учетной ставки] не будет".

Вместе с тем, финансист допускает постепенное снижение доходности по украинским ОВГЗ и ставок банковского кредитования.

А финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что такое снижение учетной ставки не отразится на доходности по ОВГЗ, а значит – на спросе на них со стороны нерезидентов: долговые бумаги Украины все равно приносят большую доходность, чем других стран.

"По большому счету для нерезидента ему что 20%, что 17%, что 15% – это все равно выше крыши (сейчас – около 17%. – Ред.). Достаточно сказать, что весь развитый мир погружается в нулевую, даже отрицательную доходность. Например, отрицательная доходность добралась до Центральной Европы – по чешским государственным облигациям зафиксирована отрицательная доходность, по немецким еврооблигациям – уже давно отрицательная доходность, в Швейцарии отрицательная процентная ставка. В Европе базовая ставка центрального банка на нуле уже достаточно долго. Румынские, хорватские, польские еврооблигации – по ним тоже доходность близка к нулю", – говорит Кущ.

Интерес нерезидентов, продолжил Кущ, смог бы приугаснуть, если бы НБУ снизил учетную ставку до 10–12%. При этом, как заявили в Нацбанке, регулятор, действительно, планирует по мере снижения инфляции постепенно снижать учетную ставку до 8%. И это вполне вероятно, считает Фурса.

"Если инфляция не будет прыгать, если сохранится сотрудничество с МВФ, если не будет мирового кризиса, если власть не будет делать никаких дуростей – забирать независимость у центрального банка – если не будет каких-то форс-мажоров, то возможно", – отметил он.

При этом Кущ считает, что Украине не следует слишком сильно замедлять инфляцию. Оптимальным уровнем он считает от 10 до 12%, хотя в целях Нацбанка указаны 5%. Кущ считает, что достаточно высокая инфляция объясняется сырьевой экономикой, зависящей от цен на сырье на мировых рынках.

"Соответственно, если цены на внешних товарных рынках растут, то этот рост цен экстраполируется как в экономический рост, который становится динамичным, так и на среднего уровня инфляцию. <...> Для нас оптимальная инфляция 10 – 12%, она позволяла бы нам расти на уровне 5% и выше. А замедление инфляции до 5% будет означать, что у нас замедлится экономический рост", – сказал Кущ.

По его мнению, низкая инфляция – "подходит для стран, ориентированных на внутренний рынок, с высокоразвитым сектором услуг".

Как сообщали новости "Сегодня" глава Минфина Оксана Маркарова поприветствовала решение НБУ, но призналась, что ведомство "тайно надеялось на большее понижение ставки".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

В НБУ отметили, что базовый сценарий регулятора предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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