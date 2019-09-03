Споры о Brexit обрушили курс британского фунта

Стоимость валюты по отношению к доллару и евро опустилась до минимума за три года

/ Фото: Pixabay

Британский фунт стерлингов упал до трехлетнего минимума по отношению к доллару на фоне попытки парламента, вопреки стремлениям премьера Бориса Джонсона, заблокировать возможность провести Brexit без соглашения. В июле-2019 курс фунта падал до самого низкого уровня за два года.

Сегодня, 3 августа, фунт опустился ниже отметки в 1,20 доллара впервые с октября 2016 года, сообщает BBC. По отношению к евро курс фунта также упал, и он стоит меньше 1,10 евро.

Курс фунта стерлингов к доллару. Чтобы увеличить изображение, нажмите на него Реклама

Фунт торговался на уровне около 1,50 доллара до референдума за выход из ЕС в июне 2016 года.

В тренде Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко

Напомним, ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что, если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент. Впрочем, позже Джонсон заявил, что не станет распускать парламент Британии.

В то же время, глава Консервативной партии попросил парламентариев не подрывать позиции Соединенного Королевства на переговорах с ЕС. Он надеется, что что соглашения об условиях сотрудничества после выхода Британии из ЕС, возможно, еще удастся достичь.

Ранее Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама