Борис Джонсон возложил на ЕС ответственность за Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/REUTERS

Все зависит от Евросоюза: Джонсон рассказал, как избежать "жесткого" Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-07-30T19:53:00+03:00 Евросоюз Борис Джонсон возложил на ЕС ответственность за Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем

Несмотря на то, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что "жесткий" Brexit близок как никогда, он считает, что такого сценария можно избежать.

По его словам, это возможно, но только если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном после выхода Великобритании из ЕС.

"Если они не могут пойти на компромисс, если они действительно не могут этого сделать, то тогда, несомненно, мы должны будем быть готовыми к выходу без сделки. Все зависит именно от ЕС, это должна быть инициатива с их стороны, если они хотят, чтобы мы это сделали", — отметил Джонсон во время рабочего визита в Уэльс.

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Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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"Мы обеспечим, чтобы они получили необходимую поддержку. Если будут трудности с выходом на рынки, то мы поможем им найти новые рынки, мы предпримем оперативные меры, нацеленные на поддержку как их самих, так и их доходов", — заверил Борис Джонсон.

Напомним, ранее он назвал условием для ратификации соглашения о Brexit отказ от так называемого бэкстопа — запасного механизма по Северной Ирландии.

Как мы уже сообщаели, 23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.

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