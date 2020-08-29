Стало известно, сколько валюты купил НБУ за неделю

Национальный банк Украины (НБУ), который повысил курс доллара, за неделю с 25 по 28 августа купил на межбанковском валютном рынке 68 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

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Интервенция по покупке проводилась в формате Matching – "Интервенции по единому курсу размещения предложения по покупке/продаже иностранной валюты".

Продажей валюты на этой неделе Нацбанк не занимался. Как известно, НБУ выкупает валюту на межбанке, чтобы не дать гривне слишком сильно укрепиться, а продает – чтобы, наоборот, "сбить" слишком выросший курс доллара и других иностранных валют. Приобретенная на межбанке валюта используется, в частности, для наполнения международных резервов Украины.

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В целом с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке на 1,19 млрд долларов больше, чем продал. Так, продажа валюты Нацбанком составила 3,29 млрд долларов, а покупка – 4,48 млрд долларов.

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Напомним, недавно глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что курс доллара в Украине останется гибким. То есть официальный курс валют продолжит устанавливаться на основании рыночной ситуации. А слишком резкие колебания на валютном рынке Нацбанк по-прежнему будет сглаживать с помощью интервенций.

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий заявлял, что Нацбанк якобы хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете. О том, что такой вариант событий не рассматривается, позже заявляли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и назначенный 16 июля главой Нацбанка Кирилл Шевченко.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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