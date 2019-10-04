ТОП-3 аферы с обменом валют: названы самые распространенные схемы мошенников

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В Украине лихорадит гривню, а потому население потянулось в пункты обмена валюты. Но специалисты призывают быть осторожными – обменники регулярно открываются просто для прикрытия. Мошенники создают их буквально на один день, и получив большую сумму, сбегают через черный вход. Какие еще схемы используют аферисты, чтобы выманить у доверчивых граждан валюту? В самых популярных способах обмана разбирались новости "Сегодня".

На первом месте топа мошеннического обмена валют – сувенирные купюры. Вы сдаете доллары или евро, а вместо настоящих гривен в середину пачки вам подкладывают сувенирные подделки. Липовые деньги чаще всего дают в незаконных обменниках, расположенных в людных местах – вокзалах или базарах.

"Вы должны посмотреть каждую купюру и в нормальных пунктах обмена валют есть место для этого. Проверять следует не отходя от окна", – советуют специалисты.

Вторая опасность – псевдообменники. Жулики арендуют помещения и открывают фальшивый обмен валют. А когда вы сдаете деньги, рабочий исчезает через черный выход. Это так называемые обменники-однодневки, объясняют эксперты. Работают они несколько дней – без документов. Курс делают выгодным – чтобы привлечь клиентов с крупными суммами.

"Внутри обменника должно быть аккуратно. Должен быть уголок покупателя где вся первичная документация, с печатью организации которая занимается валютообменом, заверенная копия и лицензия курсов НБУ", – предостерегает эксперт по безопасности Сергей Кириленко.

Разбойные нападения - третий вид опасности. Если собираетесь поменять крупную сумму денег, будьте готовы: на вас могут напасть и ограбить. Такие преступления планируются заранее. Чаще всего о состоятельных клиентах грабителям сообщают кассиры.

"Лучше обращаться действительно в банковские учреждения, в отделение банка, где есть для крупных сделок отдельные кассы отдельно есть охрана в банке, вы можете свою охрану нанять если это действительно большая сумма" – советует Сергей Кириленко.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) регулярно проверяет обменники. Так, за второй квартал 2019 года НБУ проверил 269 небанковских пунктов обмена валют. Регулятор также ведет реестр нелегальных обменников. Кроме того, в марте 2019 года обменники начали получать новые лицензии от НБУ. Теперь выданные лицензии действуют бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как SIM-карты украинцев взламывают ради денег с кредиток. Злоумышленники дублируют SIM-карту мобильного телефона и выводят деньги с кредитки.

Недавно Киберполиция разоблачила банду, которая таким образом обворовывала банковские счета украинцев:

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