Киберполиция разоблачила банду, которая обворовывала банковские счета украинцев: фото

Все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка

Работники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области разоблачила участников преступной группы, которая в похищала средства с банковских счетов граждан Украины. Обычно жертвами злоумышленников становились учителя, работники медучреждений и разнорабочие.

"Работники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили: в состав группы входили четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей. По ее схеме, все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.)", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

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По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен. Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

"Для удобства и быстрой координации действий они даже арендовали офис в Кривом Роге. Позже, в офисе, квартирах участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи", – сообщили в Нацполиции.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 ("Кража") УК Украины. Двух подозреваемых задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Ранее мы писали, что по Украине идет новая кибер-напасть – аферисты массово крадут деньги с зарплатных карточек. Ради этого они используют секретные психологические приемы, а также находят дыры в системе безопасности банков и мобильных операторов.

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