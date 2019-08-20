Киберполиция разоблачила банду, которая обворовывала банковские счета украинцев: фото

Работники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области разоблачила участников преступной группы, которая в похищала средства с банковских счетов граждан Украины. Обычно жертвами злоумышленников становились учителя, работники медучреждений и разнорабочие.
"Работники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили: в состав группы входили четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей. По ее схеме, все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.)", – говорится в сообщении.
Как отмечается, имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.
По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен. Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.
"Для удобства и быстрой координации действий они даже арендовали офис в Кривом Роге. Позже, в офисе, квартирах участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи", – сообщили в Нацполиции.
Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 ("Кража") УК Украины. Двух подозреваемых задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.
Ранее мы писали, что по Украине идет новая кибер-напасть – аферисты массово крадут деньги с зарплатных карточек. Ради этого они используют секретные психологические приемы, а также находят дыры в системе безопасности банков и мобильных операторов.
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