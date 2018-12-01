Тренды онлайн-шопинга: украинцы чаще всего совершают покупки в кровати и в транспорте

Украинцы любят ходить в реальные магазины, но чаще выбирают себе покупки в интернете

Украинцы любят планировать покупки перед сном и гуглить отзывы о товарах, уже находясь в магазине. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании IPSOS, которая опросила онлайн 1200 респондентов в мае и июне по заказу поисковой системы Google. "Сегодня" изучила данные соцопроса и узнала, как ведут себя украинские покупатели в сети.

Костюмчик по фигуре

Что касается покупки одежды и обуви, то народ почти в равной степени покупает их онлайн и в обычных магазинах.

"Путь от решения до покупки одежды или обуви обычно недолгий: почти половина покупок была осуществлена в течение дня, 30% — на протяжении недели", — говорят авторы исследования.

Если говорить об интернет-шоперах, то нужные куртки и ботинки они чаще всего выбирают на сайтах производителей, в поисковике и на сайтах сравнения цен. Те же, кто предпочитает покупки в обычных магазинах, чаще всего прислушиваются к советам консультантов. На втором и третьем месте оказались советы друзей и соцсети соответственно.

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"Каждый третий украинец (28%), покупающий одежду и обувь, относится к категории так называемых ROPO-покупателей (Research Online — Purchase Offline), то есть тех, кто ищет онлайн, а покупает офлайн. Результаты опроса показывают, что 64% потребителей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через интернет, отсутствие возможности примерки, для 40% респондентов удобнее зайти в ближайший магазин, а 38% хотят получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки", — говорят авторы исследования.

Интересный факт: украинцы активно пользуются смартфонами, но только для изучения товара. Треть юзеров (33%) ищут таким образом информацию о продукте и лишь 11% в итоге покупают одежду и обувь онлайн. Исследование также показало, что 84% украинцев любят выбирать покупки на смартфоне дома, причем больше половины (51%) делает это в кровати перед сном. Еще 33% выбирают будущие покупки во время просмотра телевизора. Еще 28% делают это на работе, а 20% — в дороге. Также мобильным активно используют для перепроверки: 38% сравнивают со смартфона цены на товар непосредственно в традиционном магазине.

Технический шопинг

Что касается техники, то ее нельзя назвать эмоциональной покупкой — 50% опрошенных покупают телевизоры в течение недели после принятия решения. Онлайн заказывают 56% опрошенных.

"Тем не менее многие из тех, кто сделал покупку офлайн, использовали интернет для поиска информации — 35% ROPO-покупателей. Основным барьером, препятствующим покупке через интернет, 49% опрошенных назвали отсутствие возможности лично протестировать телевизор", — говорят авторы исследования.

К покупке ноутбуков народ относится еще серьезнее — 38% выбирают устройство больше месяца, 22% укладываются в 30 дней и лишь 19% могут себе позволить сделать непланированную покупку. ПК покупают онлайн чаще, чем телевизоры — в 55% случаев. При этом ROPO-покупателей в этом сегменте оказалось 36%. Из них 53% искали отзывы и информацию о технических характеристиках в магазине с помощью смартфона.

Напомним, что на прошлой неделе ПриватБанк запустил прием оплаты с помощью Apple Pay для более 5 000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов.

Ранее мы писали, что в середине мая в Украину пришел новый сервис, который позволяет расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона или умных часов от Apple. Сайт "Сегодня" рассказывает, в чем особенности инновации, как начать ее использовать и безопасно ли это.