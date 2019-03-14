Учетная ставка в Украине осталась самой высокой в регионе
Нацбанк решил сохранить жесткую монетарную политику
Национальный банк Украины (НБУ) четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. Таким образом, учетная ставка в Украине осталась самой высокой среди стран Восточной Европы.
"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до цели 5% в 2020 году", – сообщили в Нацбанке.
В последний раз НБУ повышал учетную ставку 7 сентября - собственно, до 18%.
|Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.
В НБУ также вновь озвучили условие снижения учетной ставки.
"Оставляя учетную ставку без изменений, правление Национального банка видит возможности для ее снижения в дальнейшем. Сроки перехода к циклу снижения учетной ставки будут зависеть от того, насколько устойчивым будет ослабление инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий. При этом дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка, который будет обнародован в апреле", – подчеркнули в НБУ.
Напомним, Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году до менее 7%. В феврале 2019 потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8,8% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. В НБУ подсчитали, что этот показатель соответствует прогнозу.
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