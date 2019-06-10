Украина намерена разместить семилетние еврооблигации в евро
О планах выпуска еврооблигаций сообщили в Минфине
Министерство финансов объявило об очередном выпуске еврооблигаций, номинированных в евро, сроком обращения семь лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Минфин.
При этом в Министерстве не уточнили другие параметры выпуска еврооблигаций.
По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят крупнейшие банки в мире BNP Paribas и Goldman Sachs. Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и состоятся в Лондоне (Великобритания), Франкфурте, Мюнхене (оба – Германия) и Милане (Италия).
Украину на встречах будут представлять министр финансов Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.
Ранее о предстоящем выпуске евробондов Украины заявлял глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Новости "Сегодня" сообщали, что в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов. Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.
В марте 2019 года Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций на 350 млн долларов.
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