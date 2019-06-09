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Украинцы понесли доллары в банки

9 июня, 03:00

Национальный банк отчитался о том, сколько валюты купили и продали граждане

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Курс доллара в мае повысился, и украинцы в этом месяце продали через банковскую систему 1,216 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, население продало на 25 млн долларов больше наличной иностранной валюты, чем купило. До этого два месяца подряд украинцы покупали больше валюты, чем продавали. Традиционно продажи валюты населением растут с началом периода отпусков – люди "сдают доллары" банкам, чтобы конвертировать сбережения в гривню и потратить ее на отдых.

Показатель продажи валюты населением через банки с начала года – за январь-май – выше покупки на 71,2 млн долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" предупреждали, что Украину заполонили фальшивые доллары. Эксперты рассказали, как выявить подделку:


В то же время, в Украине стало меньше поддельной гривни. В 2018 году на миллион настоящих банкнот приходилось около 2,5 шт. поддельных, а в 2017-м году – 3,6 шт.

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Тег НБУ, украинцы, валюта, обмен валют, покупка, продажа

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Источник:

Сегодня

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