Украина может получить 5,5 миллиардов долларов: Нацбанк заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

Главное – это достижение договоренности с МВФ о новой программе на уровне персонала

Екатерина Рожкова / Фото: пресс-центр НБУ

Украина выполнила достаточно много условий для старта новой трехлетней программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 млрд долларов, в отношении которой украинские власти в декабре 2019 года достигли договоренностей на уровне персонала.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"Есть большое количество предварительных мер. Большое количество из них Украина уже выполнила", – сказала Рожкова.

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Она подчеркнула, что главное – это достижение договоренности с МВФ о новой программе на уровне персонала и отсутствие принципиальных разногласий с кредитором.

В то же время, в НБУ не стали называть конкретные сроки старта новой программы.

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Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и Международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

В декабре 2019 года сайт "Сегодня" писал о том, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству заявила министр финансов Оксана Маркарова. "Новую программу на три года нельзя обсудить за неделю... потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками", – сказала Маркарова.

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