Украинцам разрешат снимать наличные с карты в кассах магазинов

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Национальный банк Украины (НБУ), который недавно отменил лимиты на покупку валюты, вынес на общественное обсуждение предложение разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс в магазинах, кафе и других точек продажи или предоставления услуг.

Как сообщила пресс-служба НБУ, такой вариант работы может помочь вывести экономику из тени, а также привести к "дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом".

В Нацбанке объяснили, что разрешение на выдачу наличных с карт в кассах содержит также принятый Верховной Радой закон об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

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Теперь все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ утвердит это постановление и позволит проводить подобные операции.

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Также Нацбанк упростит учет операций по выдаче наличных с карточек украинцев в кассах учреждений.

Напомним, за год количество наличных денег в обращении уменьшилось более чем на шесть миллиардов гривен, говорят в Нацбанке. И это не потому, что украинцы стали зарабатывать меньше – просто они все чаще выбирают безналичные расчеты:

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