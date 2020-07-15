Украинские банки страдают от просроченных кредитов

В Украине есть несколько банков, которые уже несколько лет не могут решить проблемы неработающих кредитов (Non-performing loan, NPL). Об этом заявила и.о. главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

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"У нас все еще есть проблема банков, у которых нет бизнес-моделей. Также есть несколько банков, которые, к сожалению, еще до конца не решили проблему 2015 года – они находятся в пограничной ситуации. В 2015 году они брали на балансы всякие активы, чтобы закрыть проблемы NPL. В 2016-2019 годах они эти активы не продавали. В результате – огромный объем неработающих активов, начинает вымываться ликвидность, потому что надо платить по депозитам, платить зарплату. Они все ждали, когда рынок пойдет вверх, чтобы закрыть проблемы NPL", – сказала Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

Также Рожкова отметила, что закон, запрещающий на время карантина штрафы за просроченные платежи по кредитам, негативно сказался на финансовой системе.

"Это психологический фактор. Тебе закон сказал: не взимать, не штрафовать. И у всех пропал рычаг. Потому, что какой рычаг остался? Кроме того, что ты можешь отобрать залог, если этот залог есть. А раньше был рычаг, что ты включишь штрафы и пени, потом передашь коллекторам, они придут, и будут использовать свои инструменты взыскания. Плюс кредитная история испортится. А когда никаких рычагов нет, и с клиентов запрещают требовать в этот период, вот они и не платят. Но не все. Многие клиенты банков, я изучала это с точки зрения потребкредитов, стараются платить хоть что-то", – сказала Рожкова.

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Поэтому сейчас НБУ ожидает роста NPL по потребкредитам.

"С этим надо будет смириться, признать эти NPL и, если нужно будет, сформировать резервы. У банков, которые занимаются исключительно потребкредитованием, есть достаточный запас прочности за счет маржи", - добавила Рожкова.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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