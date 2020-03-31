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Украинские банки вдвое нарастили прибыль: обнародованы цифры

31 марта, 13:19

Ксения Капустинская

Банковская система Украины два года подряд проработала "в плюс"

Украинские банки, которых недавно предупредили о проблемах, за январь-февраль 2020 года получили 15,877 млрд гривен прибыли. Это вдвое больше, чем было в тот же период 2019 года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Так, доходы банков за первые два месяца 2020 года период выросли на 18% – до 46,223 млрд гривен, расходы – на 1%, до 20,346 млрд гривен. Данные по отдельным финансовым учреждениям не приводятся.

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Напомним, по итогам 2019 года прибыль банковского сектора Украины составила 59,6 млрд гривен. При этом финучреждения показали положительный финансовый результат второй год подряд, установив новый рекорд. В 2018 году работающие банки Украины получили 22,3 млрд гривен чистой прибыли, что на тот момент было максимальным историческим показателем. Предыдущие четыре года для банковской системы были убыточными.

В тренде
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Как сообщалось, в условиях всеукраинского карантина работа банковской системы страны продолжается. При этом НБУ разрешил банкам самостоятельно регулировать график и режим работы отделений, а также посоветовал украинцам активнее пользоваться онлайн-услугами.

Кроме того, Нацбанк позволилустроить "кредитные каникулы". Как это работает и что нужно сделать, чтобы получить отсрочку по кредиту, новостям "Сегодня" объяснила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова:

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банки доходы расходы прибыль

Источник: Сегодня

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