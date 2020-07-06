Увольнение Смолия давит на гривню: эксперт спрогнозировал курс доллара

Доллар после того, как замер в официальных курсах НБУ, 6 июля на межбанковском валютном рынке Украины остается выше психологической отметки в 27 гривен и торгуется на уровне 27,25 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Рынок продолжает отыгрывать новости об отставке главы НБУ Якова Смолия, и обсуждать возможного приемника. Вместе с тем, Смолий уже заявил, что валютные колебания, вызванные его заявлением об отставке, удалось погасить путем валютных интервенций.

"Давление на рынок в ближайшие время будет оказывать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не не считает, что нужно сдерживать курс гривни в связи с отставкой главы НБУ. Вероятно, на этом фоне гривня будет торговаться в диапазоне 27,1-27,5 грн-долл.", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении. На следующий же день президент подал в парламент проект постановления об увольнении. 3 июня Верховная Рада согласилась уволить Смолия с должности главы НБУ.

О том, почему главный банкир Украины решил покинуть свой пост и о его заслугах в деле укрепления гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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