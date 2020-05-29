В мире отметили стабильность украинской валюты во время пандемии коронавируса

В западных СМИ позитивно оценили действия Нацбанка во время коронакризиса

На фоне значительного экономического ущерба, наносимого пандемией COVID-19, украинская национальная валюта упала в меньшей степени, чем во время предыдущих кризисов, отмечает Bloomberg.

Финансовый кризис в 2008 году и ситуация в 2014 году привели к резкой девальвации валюты. Национальному банку пришлось защищать гривню, продавая золотовалютные резервы и повышая базовую стоимость заимствований до 30% в 2015 году.

Во время нынешнего кризиса валютная паника была в первые дни после объявления карантина, но национальная валюта в целом показывает себя лучше, и Нацбанк продолжил снижение ставок, что должно помочь экономике после завершения карантинных мероприятий.

Реклама

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, ключевая ставка банка может быть снижена сверх запланированных 7% до конца года.

"Все ждали сильной зависимости цен от курса гривны, основываясь на опыте Украины в предыдущих спадах... Но ситуация оказалась иной. Валютный рынок быстро стабилизировался и не оказал существенного влияния", – отметил Сологуб.

Позитивно влияет на курс национальной валюты ожидаемый кредит в 5 млрд долларов от Международного валютного фонда. Кабмин рассчитывает получить 1,9 млрд долларов в июне, что успокоит инвесторов.

Дальнейшее снижение учетной ставки было бы хорошей новостью, поскольку "в этом году экономика страны сократится на целых 7%, больше всего с 2009 года".

В тренде Курс доллара пойдет в гору: эксперт назвал условие

Реклама

Но Национальный банк не переживает сверх меры.

"Инфляция остается низкой. Ситуация с экономической и финансовой стабильностью выглядит неплохо", – сказал Сологуб.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине ждут окончательного одобрения кредита на сумму 5 млрд долларов (4,05 млрд фунтов) от МВФ на заседании совета директоров 5 июня.

Напомним, во время отчета в Верховной Раде глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что ажиотаж на валютном рынке Украины закончился, а предложение иностранной валюты на межбанке уже выше, чем было до введения всеукраинского карантина.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама