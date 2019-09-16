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В Нацбанке прокомментировали сбой в ПриватБанке

16 сентября, 14:10

Рожкова сообщила, что банк восстановил работу в течение шести часов

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

ПриватБанк после сбоя, произошедшего 13 сентября, работает в обычном режиме и не испытывает оттока средств клиентов. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Сейчас он чувствует себя чудесно. Просто такое совпадение – пятница 13-е. Иногда такое бывает – технический сбой", – сказала она.

По ее словам, банк отреагировал очень оперативно.

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"Он уведомил не только своих клиентов, но и регулятора о том, что есть такая ситуация, но она под контролем", – заявила Рожкова.

Замглавы НБУ подчеркнула, что ПриватБанк восстановил работу в течение шести часов.

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Новости "Сегодня" писали, что 11 сентября правоохранители провели в ПриватБанке обыски, которые были санкционированы судом. Следственные действия прошли в главном офисе финучреждения в Днепре.

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что финучреждение работает в обычном режиме и продолжает оставаться самым прибыльным банком страны. Он также добавил, что ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.

Технический сбой в работе терминалов и приложении "Приват24" был зафиксирован 13 сентября.

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НБУ банки ПриватБанк сбой Рожкова

Источник: УНИАН

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