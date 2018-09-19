В Украине подешевел "официальный" доллар

На четверг, 20 сентября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс доллара США к гривне:

19.09 20.09 Изменение 1 доллар США 28,15 грн 28,12 грн + 0,03 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на три копейки, вернувшись к значениям вторника. В целом, выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Ранее стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019.





Напомним, сайт "Сегодня" собрал ТОП фактов о девальвации гривни, а специалисты рассказали украинцам, как сохранить сбережения в условиях падения гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.