В Украине подешевел "официальный" доллар

Сегодня, 16:44

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 20 сентября

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На четверг, 20 сентября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

19.09 20.09 Изменение
1 доллар США 28,15 грн 28,12 грн +  0,03 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на три копейки, вернувшись к значениям вторника.  В целом, выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года. 

Ранее стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019.

  

 


Напомним, сайт "Сегодня" собрал ТОП фактов о девальвации гривни, а специалисты рассказали украинцам, как сохранить сбережения в условиях падения гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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