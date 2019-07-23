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В Украине подешевели доллар и евро

23 июля, 08:32

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: Pixabay

На сегодня, 23 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,64 грн;
1 евро – 28,76 грн;
10 российских рублей – 4,07 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на 18 копеек после падения на 21 копейку. "Зеленый" опускается все ниже психологической отметки в 26 гривен, которую превышал на минувшей неделе. За неделю с 16 по 23 июля доллар упал в цене на 10 копеек. Ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара после выборов.

Курс евро, как и днем ранее, опустился на 22 копейки. Стоимость 10 российских рублей снизилась на четыре копейки.

В понедельник, 21 июля, котировки по доллару на межбанковском валютном рынке Украины снизились на четыре копейки в покупке и на шесть - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,65/25,68 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,79/28,81 грн, снизившись семь и девять копеек в покупке и продаже соответственно. Сегодняшние торги еще не начались.

Как сообщалось, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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