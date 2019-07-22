Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Выборы и доллар: эксперт рассказал, чего ждать от курса

22 июля, 16:10

За неделю официальная гривня ослабла, но на межбанке просел доллар

Фото: Pixabay

На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне показал рост, на других же сегментах валютного рынка доллар снизился на 0,2-0,6%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

В частности, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 25,76 грн до 25,82 грн (+0,2%). А спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 25,79/25,82 до 25,635/25,66 грн (-0,6%), средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках – с 25,72/26,00 до 25,65/25,94 (-0,3%/-0,2%). 

"Как и ожидалось, предварительные итоги подсчета голосов на досрочных выборах в Верховную Раду не принесли сюрпризов. Результаты в достаточной высокой степени совпадают как с итогами вчерашних экзит-полов, так и с данными более ранних соцопросов. Гривня отреагировала на эти данные достаточно уверенно, доллар с пятницы подешевел на межбанке и наличном рынке на 5-10 копеек", – отметил Иосуб.

Читайте также

"На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,6/25,9 грн", – прогнозирует аналитик.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первый день после выборов Национальный банк Украины резко укрепил гривню – сразу на 21 копейку.

Напомним, большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, выборы, курс, курс гривни, курс доллара, валютный рынок, Иосуб, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы и доллар: эксперт рассказал, чего ждать от курса". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине выпустили новые памятные монеты

Сегодня, 13:37

Одна монета посвящена известному писателю, а вторая – предоставлению Томоса

НБУ резко сократил покупку валюты на межбанке

Сегодня, 10:21

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Гривня существенно укрепилась в первый день после выборов в Раду

Сегодня, 08:33

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Нацбанк улучшил прогноз по валютным "запасам" Украины

19 июля, 09:46

Регулятор рассчитывает, что страна продолжит сотрудничество с МВФ

5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Нефедов обещает внедрить системные изменения на таможне в 2020

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь