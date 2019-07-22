Выборы и доллар: эксперт рассказал, чего ждать от курса

За неделю официальная гривня ослабла, но на межбанке просел доллар

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На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне показал рост, на других же сегментах валютного рынка доллар снизился на 0,2-0,6%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

В частности, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 25,76 грн до 25,82 грн (+0,2%). А спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 25,79/25,82 до 25,635/25,66 грн (-0,6%), средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках – с 25,72/26,00 до 25,65/25,94 (-0,3%/-0,2%).

"Как и ожидалось, предварительные итоги подсчета голосов на досрочных выборах в Верховную Раду не принесли сюрпризов. Результаты в достаточной высокой степени совпадают как с итогами вчерашних экзит-полов, так и с данными более ранних соцопросов. Гривня отреагировала на эти данные достаточно уверенно, доллар с пятницы подешевел на межбанке и наличном рынке на 5-10 копеек", – отметил Иосуб.

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"На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,6/25,9 грн", – прогнозирует аналитик.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первый день после выборов Национальный банк Украины резко укрепил гривню – сразу на 21 копейку.

Напомним, большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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