В Украине подорожал доллар: курс Нацбанка

Фото: REUTERS/Rick Wilking

На сегодня, 28 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 25,17 грн;

1 евро – 27,96 грн;

10 российских рублей – 3,93 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 25 октября, курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на 22 копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднимается все выше психологической отметки в 25 гривен, которую преодолел впервые за полтора месяца. За неделю с 21 по 28 октября гривня ослабла по отношению к доллару уже на 56 копеек.

Курс евро сегодня вырос на копейку после повышения на 26 копеек днем ранее. Евровалюта еще сильнее приблизилась к отметке в 28 гривен, выше которой не поднималась с середины августа. Стоимость 10 российских рублей сегодня практически не изменилась.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. В пятницу, 25 октября, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 25,1/25,13 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,84/27,88 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в первоначальном проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом в Украине уже улучшился официальный прогноз курса доллара на 2020 год – до 27 грн/долл. в базовом макроэкономическом сценарии. Этот показатель Кабмин будет использовать при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

Кроме того, и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А в обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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