Доллар и евро в Украине подорожали после резкого падения

На четверг, 9 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 26,95 грн;

1 евро – 30,43 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 7 июля курс доллара повысился на две копейки после падения на 20 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остался ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 1 по 8 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 17 копеек.

Курс евро также повысился на две копейки после падения на 31 копейку в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей тоже поднялась на две копейки.

Реклама

Читайте также: "Критическую стадию кризиса мы прошли": интервью с министром финансов Сергеем Марченко

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 8 июля, доллар на межбанке подорожал на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,96/26,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,41/30,43 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают. А о том, почему глава НБУ подал в отставку и как это может отразиться на ситуации с курсом, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Реклама

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама