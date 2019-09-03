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В Украине продлили ликвидацию еще четырех банков

3 сентября, 06:06

Сроки проведения ликвидации продлены на год

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в августе продлил ликвидацию КСГ Банка, принял аналогичные решения в отношении еще четырех банков. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Ликвидация продлена на год для таких финансовых учреждений:

  • Банка "Морской" и Черноморского банка развития и реконструкции (ЧБРР) – с 4 сентября 2019 года до 3 сентября 2020-го включительно;
  • Восточно-промышленного коммерческого банка – с 11 сентября 2019 года до 10 сентября 2020-го включительно;
  • Украинского коммунального банка (Укркоммунбанка) – с 14 сентября 2019 года до 13 сентября 2020-го включительно.

На аналогичный период Андрею Матвиенко продлены полномочия ликвидатора этих банков.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89,5 млрд гривен, только за июль было выплачено 55,2 млн гривен.

По данным фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

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банки ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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