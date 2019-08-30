В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

Срок проведения ликвидации продлен до 30 августа 2020 года включительно

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в июле продлил ликвидацию банка "Национальный кредит", принял аналогичное решение в отношении КСГ Банка. Об этом информирует пресс-служба фонда.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 31 августа 2019 года до 30 августа 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 27 августа.

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На аналогичный период Александру Коваленко продлены полномочия ликвидатора "Национального кредита".

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89,5 млрд гривен, только за июль выплачено 55,2 млн гривен.

По данным фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

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